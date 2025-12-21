Николай Заварухин оценил волевую победу «Автомобилиста» над «Адмиралом»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил волевую победу в матче с «Адмиралом» (3:2).

— Понимали, что соперник борется за плей-офф, каждый матч играет от ножа. В первом периоде получили голы на контратаках, неправильно играли на возврате. Встряхнули команду, поменяли вратаря в перерыве: Вова Галкин не виноват в голах, Аликин здорово вышел, спасал. Реализовали пятиминутное удаление, могли ещё больше забить, но вратарь соперника творил чудеса, фантастические сейвы. Команда перестроилась, шайба ходила лучше, более динамичный хоккей во втором периоде. Третий период сыграли по заданию, мужественно блокировали шайбы в концовке. Тяжёлая, важная победа.

— У Буше первый гол в большинстве в этом сезоне. Поможет ли это ему психологически?

—100%, были возможности, но шайба не шла, где-то даже клюшка ломалась. Это должно помочь.

— Очередной медленный первый период. Считаете, что это серьёзная проблема?

— Правильно говорите, это проблема, будем исправлять. Сегодня была раскатка по желанию, возможно, это сказалось. Нельзя начинать так игры, с первых минут нужно быть готовыми к такому движению. Для «Адмирала» каждая игра важна, они бьются за плей-офф, а мы не совсем быстро принимали решения.

— А как всё-таки это исправлять? Это уже далеко не первый случай в сезоне.

— Будем менять разминку, какие-то собрания, возможно. Пообщаемся с ребятами, с тренерским штабом, есть для нас резерв в этом первом периоде, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.