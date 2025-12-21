Дмитрий Квартальнов оценил разгромную победу минского «Динамо» в матче с «Ладой»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов оценил разгромную победу в матче с «Ладой» (7:2).

– Хороший второй период провели, забили голы, это сказалось. Жаль, что пропустили в меньшинстве. Счёт позволял, но не надо такого допускать, нужно играть посолиднее, помогать Васе. Довольны игрой и реализацией, но не все были в хорошем состоянии. Готовимся к следующей игре.

– Прошлый матч с «Ладой» проиграли 0:1. Когда готовились к этой встрече, говорили ребятам, что нужно забыть этот матч быстрее?

– Там вратарь в прошлом году пару раз нас обыгрывал, они неплохо играли. Сегодня солидно сыграли. Может Трушков был не на своей волне, не хочу обсуждать соперников. Я сегодня и ребят немного подтрунивал, что вратарь обыгрывает. Но мы поломали эту традицию, — цитирует Квартальнова пресс-служба клуба.