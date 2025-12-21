Скидки
Дмитрий Квартальнов оценил разгромную победу минского «Динамо» в матче с «Ладой»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов оценил разгромную победу в матче с «Ладой» (7:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2025, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
7 : 2
Лада
Тольятти
1:0 Усов (Салыго, Пышкайло) – 09:39 (5x5)     2:0 Липский (Диц, Хэмилтон) – 23:37 (5x5)     3:0 Хэмилтон (Энас, Лимож) – 25:32 (5x5)     3:1 Михайлов (Макаров) – 30:03 (5x5)     4:1 Энас (Лимож, Пинчук) – 34:15 (5x5)     5:1 Кузнецов (Лимож, Энас) – 39:30 (5x4)     6:1 Пинчук (Смит, Улле) – 40:19 (5x5)     6:2 Чивилёв – 47:23 (5x5)     7:2 Пинчук (Смит, Лимож) – 54:14 (5x4)    

– Хороший второй период провели, забили голы, это сказалось. Жаль, что пропустили в меньшинстве. Счёт позволял, но не надо такого допускать, нужно играть посолиднее, помогать Васе. Довольны игрой и реализацией, но не все были в хорошем состоянии. Готовимся к следующей игре.

– Прошлый матч с «Ладой» проиграли 0:1. Когда готовились к этой встрече, говорили ребятам, что нужно забыть этот матч быстрее?
– Там вратарь в прошлом году пару раз нас обыгрывал, они неплохо играли. Сегодня солидно сыграли. Может Трушков был не на своей волне, не хочу обсуждать соперников. Я сегодня и ребят немного подтрунивал, что вратарь обыгрывает. Но мы поломали эту традицию, — цитирует Квартальнова пресс-служба клуба.

Минское «Динамо» забросило семь шайб и разгромило «Ладу»
