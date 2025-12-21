«Безвольная и бесхарактерная игра». Десятков — о разгроме «Лады» от минского «Динамо»

Главный тренер «Лады» Павел Десятков прокомментировал разгромное поражение в матче с минским «Динамо» (2:7).

«С первых минут матча стало понятно, что вышла играть одна команда. Наша команда проиграла сегодня по всем статьям. Буду говорить от всего тренерского штаба. Большая доля вины в проигрыше — моя. Я не угадал с составом, была другая идея, но, сославшись на прошлый матч, не стал менять игроков. Второе — когда я принял команду в сентябре, говорил ребятам: «Уступить можно, проиграть нельзя». Сегодня мы проиграли. Безвольная и бесхарактерная игра. Не игра, наверное. Беру ответственность за поражение на себя. Есть над чем задуматься», — цитирует Десяткова пресс-служба клуба.