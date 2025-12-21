«Безвольная и бесхарактерная игра». Десятков — о разгроме «Лады» от минского «Динамо»
Главный тренер «Лады» Павел Десятков прокомментировал разгромное поражение в матче с минским «Динамо» (2:7).
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2025, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
7 : 2
Лада
Тольятти
1:0 Усов (Салыго, Пышкайло) – 09:39 (5x5) 2:0 Липский (Диц, Хэмилтон) – 23:37 (5x5) 3:0 Хэмилтон (Энас, Лимож) – 25:32 (5x5) 3:1 Михайлов (Макаров) – 30:03 (5x5) 4:1 Энас (Лимож, Пинчук) – 34:15 (5x5) 5:1 Кузнецов (Лимож, Энас) – 39:30 (5x4) 6:1 Пинчук (Смит, Улле) – 40:19 (5x5) 6:2 Чивилёв – 47:23 (5x5) 7:2 Пинчук (Смит, Лимож) – 54:14 (5x4)
«С первых минут матча стало понятно, что вышла играть одна команда. Наша команда проиграла сегодня по всем статьям. Буду говорить от всего тренерского штаба. Большая доля вины в проигрыше — моя. Я не угадал с составом, была другая идея, но, сославшись на прошлый матч, не стал менять игроков. Второе — когда я принял команду в сентябре, говорил ребятам: «Уступить можно, проиграть нельзя». Сегодня мы проиграли. Безвольная и бесхарактерная игра. Не игра, наверное. Беру ответственность за поражение на себя. Есть над чем задуматься», — цитирует Десяткова пресс-служба клуба.
