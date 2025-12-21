Скидки
Вратарь ЦСКА Гамзин рассказал, как сохранял концентрацию в матче с «Динамо»

Вратарь ЦСКА Гамзин рассказал, как сохранял концентрацию в матче с «Динамо»
Комментарии

Вратарь ЦСКА Дмитрий Гамзин прокомментировал поражение от московского «Динамо» по буллитам со счётом 0:1. По воротам голкипера было нанесено лишь 13 бросков.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 декабря 2025, воскресенье. 15:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Б
Динамо М
Москва
0:1 Ильенко – 65:00    

«Когда мало бросков по воротам, играть сложнее. Но здесь соперник и мало бросал, и мало в нашей зоне находился. А бывает такое, что тебя нагружают физически, находясь в твоей зоне, при этом не бросают, это тоже тяжело. Когда ты в не в игре, непросто в неё входить, надо держать концентрацию и быть в фокусе. По ходу игры делал разные вратарские движения, поэтому к овертайму был в тонусе, да и сил было много. С буллитами справиться было нелегко. Но можно было и третий отбить, немного не повезло», — цитирует Гамзина пресс-служба клуба.

