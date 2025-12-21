Джек Хьюз сыграет в ближайшем матче впервые после пропуска 17 игр из-за пореза руки

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз примет участие в ближайшем матче с «Баффало Сэйбрз» впервые после травмы, сообщает пресс-служба клуба. Напомним, хоккеист случайно поскользнулся и порезал руку во время командного ужина. Хьюз перенёс операцию и пропустил последние 17 матчей команды.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 22 декабря 2025, понедельник. 03:00 МСК Нью-Джерси Дэвилз Ньюарк Не начался Баффало Сэйбрз Баффало

Встреча с «Баффало» пройдёт в ночь на 22 декабря на домашней площадке «дьяволов» и начнётся в 3:00 мск.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги 24-летний форвард забил 10 голов и отдал 10 результативных передач в 17 матчах регулярного чемпионата. «Нью-Джерси Дэвилз» с 41 очком после 35 игр занимают восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.