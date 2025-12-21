Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Джек Хьюз сыграет в ближайшем матче впервые после пропуска 17 игр из-за пореза руки

Джек Хьюз сыграет в ближайшем матче впервые после пропуска 17 игр из-за пореза руки
Комментарии

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Джек Хьюз примет участие в ближайшем матче с «Баффало Сэйбрз» впервые после травмы, сообщает пресс-служба клуба. Напомним, хоккеист случайно поскользнулся и порезал руку во время командного ужина. Хьюз перенёс операцию и пропустил последние 17 матчей команды.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2025, понедельник. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Не начался
Баффало Сэйбрз
Баффало
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Встреча с «Баффало» пройдёт в ночь на 22 декабря на домашней площадке «дьяволов» и начнётся в 3:00 мск.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги 24-летний форвард забил 10 голов и отдал 10 результативных передач в 17 матчах регулярного чемпионата. «Нью-Джерси Дэвилз» с 41 очком после 35 игр занимают восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Материалы по теме
Звезда НХЛ получил тяжёлую травму на командной вечеринке. Что произошло с Хьюзом?
Звезда НХЛ получил тяжёлую травму на командной вечеринке. Что произошло с Хьюзом?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android