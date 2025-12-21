Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин вышел на чистое 20-е место в истории НХЛ по числу матчей в регулярках

Александр Овечкин вышел на чистое 20-е место в истории НХЛ по числу матчей в регулярках
Комментарии

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое 20-е место в истории по количеству сыгранных матчей за карьеру в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Форвард принимает участие в игре регулярного чемпионата с «Детройт Ред Уингз», которая проходит в эти минуты.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 декабря 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Перерыв
2 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Фрэнк (Строум) – 14:17     1:1 Рэймонд (Сандин-Пелликка, Финни) – 28:37 (pp)     2:1 Леонард (Дебринкэт, Копп) – 33:44    

Для 40-летнего форварда этот матч стал 1527-м в карьере в регулярках НХЛ. По количеству сыгранных матчей в чемпионатах лиги Овечкин обошел Райана Сутера и занял чистое 20-е место рейтинга по этому показателю. Рекордсменом лиги является Патрик Марло, который за свою карьеру провел 1779 игр. Среди действующих игроков НХЛ Овечкин занимает второе место и уступает только защитнику «Колорадо Эвеланш» Бренту Бёрнсу (1531 матч).

Материалы по теме
Овечкин не забивает уже семь матчей! Схватил «-3», а «Вашингтон» проиграл «Детройту»
Видео
Овечкин не забивает уже семь матчей! Схватил «-3», а «Вашингтон» проиграл «Детройту»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android