Александр Овечкин вышел на чистое 20-е место в истории НХЛ по числу матчей в регулярках
Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое 20-е место в истории по количеству сыгранных матчей за карьеру в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Форвард принимает участие в игре регулярного чемпионата с «Детройт Ред Уингз», которая проходит в эти минуты.
НХЛ — регулярный чемпионат
21 декабря 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Перерыв
2 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Фрэнк (Строум) – 14:17 1:1 Рэймонд (Сандин-Пелликка, Финни) – 28:37 (pp) 2:1 Леонард (Дебринкэт, Копп) – 33:44
Для 40-летнего форварда этот матч стал 1527-м в карьере в регулярках НХЛ. По количеству сыгранных матчей в чемпионатах лиги Овечкин обошел Райана Сутера и занял чистое 20-е место рейтинга по этому показателю. Рекордсменом лиги является Патрик Марло, который за свою карьеру провел 1779 игр. Среди действующих игроков НХЛ Овечкин занимает второе место и уступает только защитнику «Колорадо Эвеланш» Бренту Бёрнсу (1531 матч).
