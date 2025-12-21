Защитник «Амура»: КХЛ сделала шаг вперёд, когда перешла на канадские площадки

Защитник «Амура» Ярослав Дыбленко отметил возросший уровень конкуренции в КХЛ и правильность перехода на канадский формат площадок.

— Вы провели в КХЛ больше 570 матчей на протяжении 13 сезонов. Что изменилось в лиге за эти годы?

— Уровень конкуренции. Раньше в КХЛ всё-таки были явные лидеры, теперь все команды примерно равны. Идёт жёсткая борьба в каждом матче, каждый может победить каждого. Все ребята – профессионалы, все на режиме, готовятся, восстанавливаются, всё внимание – игре. Плюс хоккей стал совсем другим. Когда начинал, в лиге было много больших площадок, можно было отсидеться где-то в углах, продышаться. Сейчас всё очень интенсивно, ты постоянно в игре и под давлением, много силовых контактов и блокировок бросков. У защитников в современном хоккее более жёсткая жизнь. И интересная.

— Похоже, вы сторонник маленьких площадок?

— Да, считаю, что КХЛ сделала шаг вперёд, когда перешла на «канадки». Сейчас в лиге осталось, наверное, три финских площадки – в Уфе, Челябинске и Магнитогорске. Прилетаешь туда – и это сразу чувствуется, немного другой хоккей, нужна перестройка, — цитирует Дыбленко Russia-Hockey.ru.