Результаты матчей КХЛ на 21 декабря 2025 года

Сегодня, 21 декабря, продолжился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего было сыграно пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 21 декабря 2025 года:

«Сибирь» – «Амур» — 4:2;

«Барыс» – ХК «Сочи» — 1:5;

«Автомобилист» – «Адмирал» — 3:2;

ЦСКА – «Динамо» М — 0:1 Б;

«Динамо» Мн – «Лада» — 7:2.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 52 очками после 39 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 57 очков после 36 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.