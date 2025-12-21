Результаты матчей ВХЛ на 21 декабря 2025 года

Сегодня, 21 декабря, состоялись пять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 21 декабря 2025 года:

«Горняк-УГМК» – «Химик» — 3:2 Б;

«Челмет» – «Торпедо-Горький» — 6:3;

ЦСК ВВС – ХК «Норильск» — 3:4 ОТ;

«Челны» – «Сокол» — 4:3 ОТ;

«Нефтяник» – «Металлург» Нк — 3:1.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Югра», набравшая 58 очков в 36 матчах. Второе место занимает новокузнецкий «Металлург» с 57 очками после 35 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (54 очка в 37 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.