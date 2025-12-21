Результаты матчей МХЛ на 21 декабря 2025 года

Сегодня, 21 декабря, состоялись пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 21 декабря 2025 года:

«Кузнецкие Медведи» – «Чайка» — 1:2 ОТ;

«Локо» – «Динамо-Шинник» — 4:3 Б;

«Алмаз» – «Толпар» — 3:7;

МХК «Молот» – «Спутник» — 2:3 ОТ;

«Омские Ястребы» – «Ирбис» — 4:3 Б.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 57 очками после 32 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 50 очков после 33 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.