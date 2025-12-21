Скидки
Детройт Ред Уингз — Вашингтон Кэпиталз, результат матча 21 декабря 2025 года, счёт 3:2 ОТ, НХЛ 2025/2026

«Вашингтон» проиграл «Детройту» в овертайме, Овечкин вновь не набрал очков
Комментарии

Сегодня, 21 декабря в Детройте (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу в игре, проходившей на стадионе «Литтл Сизарс-арена», одержали хозяева со счётом 3:2 в овертайме.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 декабря 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 2
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Фрэнк (Строум) – 14:17     1:1 Рэймонд (Сандин-Пелликка, Финни) – 28:37 (pp)     2:1 Леонард (Дебринкэт, Копп) – 33:44     2:2 Фрэнк (Карлсон, Строум) – 50:22     3:2 Зайдер (Копп, Финни) – 64:35    

В составе «Вашингтона» дублем отметился Этен Фрэнк. Две результативные передачи на счету Дилана Строума. За «Детройт» заброшенными шайбами отметились Джон Леонард и Лукас Рэймонд. Победную шайбу в овертайме забросил Мориц Зайдер.

Российский нападающий и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин не набрал очков в этом матче. Форвард «столичных» Иван Мирошниченко также не смог отличиться.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
Александр Овечкин вышел на чистое 20-е место в истории НХЛ по числу матчей в регулярках
Овечкин продолжает бить антирекорд! Восьмой матч подряд без голов, а «Вашингтон» проиграл
Овечкин продолжает бить антирекорд! Восьмой матч подряд без голов, а «Вашингтон» проиграл
