«Вашингтон» проиграл «Детройту» в овертайме, Овечкин вновь не набрал очков

Сегодня, 21 декабря в Детройте (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Победу в игре, проходившей на стадионе «Литтл Сизарс-арена», одержали хозяева со счётом 3:2 в овертайме.

В составе «Вашингтона» дублем отметился Этен Фрэнк. Две результативные передачи на счету Дилана Строума. За «Детройт» заброшенными шайбами отметились Джон Леонард и Лукас Рэймонд. Победную шайбу в овертайме забросил Мориц Зайдер.

Российский нападающий и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин не набрал очков в этом матче. Форвард «столичных» Иван Мирошниченко также не смог отличиться.

