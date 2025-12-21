Скидки
Александр Овечкин обновил личный антирекорд сезона, не забив в восьмом матче подряд

Комментарии

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз» (2:3 ОТ), но не отметился результативными действиями, тем самым не забив уже в восьмом подряд матче НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 декабря 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 2
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Фрэнк (Строум) – 14:17     1:1 Рэймонд (Сандин-Пелликка, Финни) – 28:37 (pp)     2:1 Леонард (Дебринкэт, Копп) – 33:44     2:2 Фрэнк (Карлсон, Строум) – 50:22     3:2 Зайдер (Копп, Финни) – 64:35    

Таким образом, Овечкин обновил личный антирекорд сезона-2025/2026 по матчам без голов подряд. После дубля в ворота «Сан-Хосе Шаркс» (7:1) 4 декабря звёздный капитан столичной команды не смог отметиться заброшенными шайбами в восьми встречах, сделав за это время лишь две результативные передачи.

Без учёта данной серии самыми длинными отрезками этого сезона, когда Овечкин оставался без голов, являются старт сезона (первые четыре матча) и период с 26 октября по 2 ноября, когда Александр также не забил в четырёх встречах, но «Вашингтон» все эти матчи ещё и проиграл.

Главные рекорды Александра Овечкина:

