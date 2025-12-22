Тренер «Вашингтона» Карбери прокомментировал поражение команды в матче с «Детройтом»
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата с «Детройт Ред Уингз» (2:3 ОТ).
НХЛ — регулярный чемпионат
21 декабря 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 2
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Фрэнк (Строум) – 14:17 1:1 Рэймонд (Сандин-Пелликка, Финни) – 28:37 (pp) 2:1 Леонард (Дебринкэт, Копп) – 33:44 2:2 Фрэнк (Карлсон, Строум) – 50:22 3:2 Зайдер (Копп, Финни) – 64:36
«Мы хорошо сыграли, так что я не думаю, что можно в чём-то упрекнуть нашу команду. Мы провели качественный матч, у нас было много моментов, чтобы забить, но шайбы не пошли. Парень сделал момент в овертайме, а Лукас Рэймонд забросил в большинстве. Но, на мой взгляд, у нас были шансы, и если так играть большинство вечеров, шайбы обязательно будут залетать в ворота», — приводит слова Карбери официальный сайт столичного клуба.
«Вашингтон» занимает третье место в Восточной конференции, записав в свой актив 43 очка.
