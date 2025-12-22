Тренер «Вашингтона» Карбери прокомментировал поражение команды в матче с «Детройтом»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата с «Детройт Ред Уингз» (2:3 ОТ).

«Мы хорошо сыграли, так что я не думаю, что можно в чём-то упрекнуть нашу команду. Мы провели качественный матч, у нас было много моментов, чтобы забить, но шайбы не пошли. Парень сделал момент в овертайме, а Лукас Рэймонд забросил в большинстве. Но, на мой взгляд, у нас были шансы, и если так играть большинство вечеров, шайбы обязательно будут залетать в ворота», — приводит слова Карбери официальный сайт столичного клуба.

«Вашингтон» занимает третье место в Восточной конференции, записав в свой актив 43 очка.