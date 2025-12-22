Россиянин Арсений Грицюк восстановился после травмы, из-за которой пропустил четыре матча

Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк восстановился после травмы, из-за которой пропустил четыре матча «дьяволов». Об этом сообщила пресс‑служба НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 22 декабря 2025, понедельник. 03:00 МСК Нью-Джерси Дэвилз Ньюарк Не начался Баффало Сэйбрз Баффало Кто победит в основное время? П1 X П2

Отмечается, что также восстановился нападающий Джек Хьюз, который пропустил 18 матчей после того, как порезал руку во время командного ужина. Оба хоккеиста примут участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз», который состоится сегодня, 22 декабря. Начало — в 03:00 мск.

В нынешнем сезоне 24-летний форвард принял участие в 31 игре, отметился семью заброшенными шайбами и девятью результативными передачами. Грицюк был выбран «Нью-Джерси» в 2019 году в пятом раунде под общим 129-м номером. В КХЛ Арсений выступал за омский «Авангард» и петербургский СКА. В активе Хьюза 20 (10+10) очков в 17 играх.