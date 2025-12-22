Скидки
Россиянин Арсений Грицюк восстановился после травмы, из-за которой пропустил четыре матча

Россиянин Арсений Грицюк восстановился после травмы, из-за которой пропустил четыре матча
Российский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Арсений Грицюк восстановился после травмы, из-за которой пропустил четыре матча «дьяволов». Об этом сообщила пресс‑служба НХЛ.

Отмечается, что также восстановился нападающий Джек Хьюз, который пропустил 18 матчей после того, как порезал руку во время командного ужина. Оба хоккеиста примут участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз», который состоится сегодня, 22 декабря. Начало — в 03:00 мск.

В нынешнем сезоне 24-летний форвард принял участие в 31 игре, отметился семью заброшенными шайбами и девятью результативными передачами. Грицюк был выбран «Нью-Джерси» в 2019 году в пятом раунде под общим 129-м номером. В КХЛ Арсений выступал за омский «Авангард» и петербургский СКА. В активе Хьюза 20 (10+10) очков в 17 играх.

