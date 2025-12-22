Форвард «Вашингтона» рассказал, каких игроков сейчас не хватает команде

Нападающий «Вашингтон Кэпиалз» Дилан Строум рассказал, каких игроков сейчас не хватает команде. В своём последнем матче «Вашингтон» проиграл «Детройт Ред Уингз» (2:3 ОТ).

«В прошлом сезоне эта команда забросила второе по количеству голов число шайб в лиге. Сейчас нам не хватает Пьера-Люка Дюбуа — центрфорварда с контрактом на $ 8,5 млн, который создаёт много времени в зоне атаки и набрал 60 очков в прошлом году. Также мы без Райана Леонарда, который как раз набрал ход, у него было 10 очков в последних 10 матчах.

Так что ребята сражаются. Понятно, что это не самая удачная история, скажем так, чтобы за неё цепляться. По ощущениям, в этом сезоне мы забили немало голов. Мы находили способы забрасывать шайбы, и во время того отрезка никто не говорил ни о какой голевой засухе», — приводит слова Строума официальный сайт столичного клуба.

Дюбуа и Леонард получили травмы и не помогут команде, как минимум до конца 2025 года.

За последние восемь игр команда потерпела шесть поражений и одержала две победы.