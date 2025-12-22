Скидки
Форвард «Вашингтона» рассказал, каких игроков сейчас не хватает команде

Форвард «Вашингтона» рассказал, каких игроков сейчас не хватает команде
Комментарии

Нападающий «Вашингтон Кэпиалз» Дилан Строум рассказал, каких игроков сейчас не хватает команде. В своём последнем матче «Вашингтон» проиграл «Детройт Ред Уингз» (2:3 ОТ).

НХЛ — регулярный чемпионат
21 декабря 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 2
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Фрэнк (Строум) – 14:17     1:1 Рэймонд (Сандин-Пелликка, Финни) – 28:37 (pp)     2:1 Леонард (Дебринкэт, Копп) – 33:44     2:2 Фрэнк (Карлсон, Строум) – 50:22     3:2 Зайдер (Копп, Финни) – 64:36    

«В прошлом сезоне эта команда забросила второе по количеству голов число шайб в лиге. Сейчас нам не хватает Пьера-Люка Дюбуа — центрфорварда с контрактом на $ 8,5 млн, который создаёт много времени в зоне атаки и набрал 60 очков в прошлом году. Также мы без Райана Леонарда, который как раз набрал ход, у него было 10 очков в последних 10 матчах.

Так что ребята сражаются. Понятно, что это не самая удачная история, скажем так, чтобы за неё цепляться. По ощущениям, в этом сезоне мы забили немало голов. Мы находили способы забрасывать шайбы, и во время того отрезка никто не говорил ни о какой голевой засухе», — приводит слова Строума официальный сайт столичного клуба.

Дюбуа и Леонард получили травмы и не помогут команде, как минимум до конца 2025 года.

За последние восемь игр команда потерпела шесть поражений и одержала две победы.

