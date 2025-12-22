Фрэнк сравнялся с Овечкиным по матчам с несколькими голами в текущем сезоне в «Вашингтоне»
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Этен Фрэнк присоединился к Тому Уилсону (3), российскому нападающему Александру Овечкину (2), Джейкобу Чикрану (2) и Райану Леонарду (2) — это единственные игроки «Вашингтона», которые в нынешнем сезоне провели два или более матчей с несколькими заброшенными шайбами.
НХЛ — регулярный чемпионат
21 декабря 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 2
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Фрэнк (Строум) – 14:17 1:1 Рэймонд (Сандин-Пелликка, Финни) – 28:37 (pp) 2:1 Леонард (Дебринкэт, Копп) – 33:44 2:2 Фрэнк (Карлсон, Строум) – 50:22 3:2 Зайдер (Копп, Финни) – 64:36
В матче регулярного чемпионата с «Детройт Ред Уингз» (2:3 ОТ) Фрэнк оформил дубль. Ранее Фрэнк забросил две шайбы в матче с «Монреаль Канадиенс» (8:4).
В нынешнем сезоне Фрэнк принял участие в 25 матчах, в которых записал в свой актив шесть голов и семь результативных передач при коэффициенте полезности «+6».
