Фрэнк сравнялся с Овечкиным по матчам с несколькими голами в текущем сезоне в «Вашингтоне»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Этен Фрэнк присоединился к Тому Уилсону (3), российскому нападающему Александру Овечкину (2), Джейкобу Чикрану (2) и Райану Леонарду (2) — это единственные игроки «Вашингтона», которые в нынешнем сезоне провели два или более матчей с несколькими заброшенными шайбами.

В матче регулярного чемпионата с «Детройт Ред Уингз» (2:3 ОТ) Фрэнк оформил дубль. Ранее Фрэнк забросил две шайбы в матче с «Монреаль Канадиенс» (8:4).

В нынешнем сезоне Фрэнк принял участие в 25 матчах, в которых записал в свой актив шесть голов и семь результативных передач при коэффициенте полезности «+6».