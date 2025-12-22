Ткачёв: адекватные омские болельщики навсегда останутся со мной

Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачёв рассказал, как относится к «Авангарду» и омским болельщикам.

– Тёплые чувства к Омску и «Авангарду» у вас наверняка остались? Многие оценивали ваш жест, когда вы не стали праздновать гол на G-Drive Арене.

– Помню ребята перед игрой прикалывались, спрашивали, буду праздновать или нет. Я сказал, что не буду, всё спокойно сделаем. Болельщики мне писали, всех адекватных омских болельщиков я уважаю и люблю, они навсегда останутся со мной. В знак уважения к ним посчитал, что так будет правильно.

– Родной город и клуб – навсегда?

– Разумеется, и к городу, и к болельщикам. Я никогда за всё это время, как бы не развивалась ситуация по контракту, не высказался и не выскажусь о городе плохо. Я там вырос, мне там дали путёвку в спорт. Неправильно будет что-то говорить негативное, — сказал Ткачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Напомним, Владимир перешёл в клуб из Магнитогорска из омского «Авангарда» в июле 2025 года.

