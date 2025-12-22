Скидки
Кросби обошёл Лемье в списке лучших бомбардиров «Питтсбурга» всех времён

Комментарии

Нападающий «Питтсбург Пингвингз» Сидни Кросби забил гол и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс», который проходит в эти минуты в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена». Тем самым, канадец установил новый рекорд клуба всех времён.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2025, понедельник. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
2-й период
2 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Капанен (Слафковски, Демидов) – 07:31     1:1 Кросби (Карлссон, Ракелль) – 07:58     2:1 Ракелль (Раст, Кросби) – 12:40 (pp)     2:2 Демидов (Слафковски, Капанен) – 23:54    

Данные два очка 38-летнего Кросби стали для него 1723-м и 1724-м за карьеру в НХЛ. Благодаря чему, Сидни обошёл легендарного Марио Лемье (1723) в списке лучших бомбардиров «пингвинов» всех времён.

Отметим, Кросби забил 645 голов и отдал 1079 результативных передач на данный момент. Лемье завершил карьеру с 690 заброшенными шайбами и 1033 ассистами.

На момент написания новости идёт первый период встречи. Счёт 2:1 в пользу хозяев льда.

