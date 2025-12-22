Кросби обошёл Лемье в списке лучших бомбардиров «Питтсбурга» всех времён

Нападающий «Питтсбург Пингвингз» Сидни Кросби забил гол и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс», который проходит в эти минуты в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена». Тем самым, канадец установил новый рекорд клуба всех времён.
Данные два очка 38-летнего Кросби стали для него 1723-м и 1724-м за карьеру в НХЛ. Благодаря чему, Сидни обошёл легендарного Марио Лемье (1723) в списке лучших бомбардиров «пингвинов» всех времён.
Отметим, Кросби забил 645 голов и отдал 1079 результативных передач на данный момент. Лемье завершил карьеру с 690 заброшенными шайбами и 1033 ассистами.
На момент написания новости идёт первый период встречи. Счёт 2:1 в пользу хозяев льда.
