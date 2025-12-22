Видео голевой передачи Кросби, сделавшей его лучшим бомбардиром в истории «Питтсбурга»

В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Монреаль Канадиенс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 2:1 в пользу хозяев. В составе «Питтсбурга» нападающий Сидни Кросби забил гол и сделал результативную передачу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Данные два очка 38-летнего Кросби стали для него 1723-м и 1724-м за карьеру в НХЛ. Благодаря чему, Сидни обошёл легендарного Марио Лемье (1723) в списке лучших бомбардиров «пингвинов» всех времён.