Видео голевой передачи Кросби, сделавшей его лучшим бомбардиром в истории «Питтсбурга»
В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Монреаль Канадиенс».
НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2025, понедельник. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
2-й период
2 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Капанен (Слафковски, Демидов) – 07:31 1:1 Кросби (Карлссон, Ракелль) – 07:58 2:1 Ракелль (Раст, Кросби) – 12:40 (pp) 2:2 Демидов (Слафковски, Капанен) – 23:54
На момент написания новости проходит второй период. Счёт 2:1 в пользу хозяев. В составе «Питтсбурга» нападающий Сидни Кросби забил гол и сделал результативную передачу.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Данные два очка 38-летнего Кросби стали для него 1723-м и 1724-м за карьеру в НХЛ. Благодаря чему, Сидни обошёл легендарного Марио Лемье (1723) в списке лучших бомбардиров «пингвинов» всех времён.
