Миннесота — Колорадо, результат матча 22 декабря 2025, счет 1:5, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026, Капризов

«Миннесота» прервала серию из семи побед, уступив «Колорадо» в НХЛ. У Капризова — ассист
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Гранд Казино Арена» и закончилась победой гостей со счётом 5:1. Таким образом, «дикари» прервали серию из семи побед, а «Колорадо» не знает поражений уже пять подряд встреч.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 декабря 2025, суббота. 23:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
5 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Болди – 03:42     2:0 Болди (Хьюз, Цуккарелло) – 10:56 (pp)     2:1 Манджапане (Бушар, Драйзайтль) – 13:35     2:2 Макдэвид (Драйзайтль, Хайман) – 18:44 (pp)     3:2 Хартман (Миддлтон, Цуккарелло) – 19:52     4:2 Тарасенко (Тренин) – 49:08     5:2 Штурм (Тарасенко, Юханссон) – 58:35    

В составе «Эвеланш» забивали Мартин Нечас, Натан Маккиннон (дубль), Брок Нельсон (1+2) и Кейл Макар. Российский нападающий Валерий Ничушкин записал на свой счёт два результативных паса.

За «Миннесоту» единственную шайбу забросил Райан Хартман. Российский нападающий Кирилл Капризов записал на свой счёт результативную передачу. Другие нападающие — Яков Тренин (-1), Владимир Тарасенко (-1) и Данила Юров (-2) не отметились голевыми действиями.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В следующем матче «Миннесота» встретится с «Нэшвилл Предаторз», а «Колорадо» сыграет на своём льду с «Юта Мамонт». Обе встречи пройдёт 24 декабря.

