Сидни Кросби вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Монреаль Канадиенс».

НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2025, понедельник. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
3-й период
3 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Капанен (Слафковски, Демидов) – 07:31     1:1 Кросби (Карлссон, Ракелль) – 07:58     2:1 Ракелль (Раст, Кросби) – 12:40 (pp)     2:2 Демидов (Слафковски, Капанен) – 23:54     3:2 Аччари (Летанг, Шилов) – 31:51    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 3:2 в пользу хозяев. В составе «Питтсбурга» нападающий Сидни Кросби забил гол и сделал результативную передачу. Он набрал 1724-е очко в НХЛ и обошёл Марио Лемье (1723) в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Теперь Кросби занимает восьмое место по этому показателю. Следующей целью Кросби является Стив Айзерман (1755).

Ранее сообщалось, что Кросби стал лучшим бомбардиром в истории «Питтсбурга».

