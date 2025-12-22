Сидни Кросби вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Монреаль Канадиенс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 3:2 в пользу хозяев. В составе «Питтсбурга» нападающий Сидни Кросби забил гол и сделал результативную передачу. Он набрал 1724-е очко в НХЛ и обошёл Марио Лемье (1723) в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Теперь Кросби занимает восьмое место по этому показателю. Следующей целью Кросби является Стив Айзерман (1755).

Ранее сообщалось, что Кросби стал лучшим бомбардиром в истории «Питтсбурга».