Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Юта Мамонт — Виннипег Джетс, результат матча 22 декабря 2025, счет 4:3 OT, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Ассистентский дубль Михаила Сергачёва помог «Юте» одолеть в овертайме «Виннипег»
Комментарии

В ночь с 21 на 22 декабря мск на льду арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Юта Мамонт» и «Виннипег Джетс». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 4:3 OT.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2025, понедельник. 03:00 МСК
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
Окончен
4 : 3
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Круз (Гюнтер, Хэйтон) – 05:20     2:0 Петерка (Келлер, Шмальц) – 09:31     3:0 Керфут (Дурзи, Сергачёв) – 23:01     3:1 Коннор (Шайфли, Виларди) – 31:18 (pp)     3:2 Коннор (Моррисси, Шайфли) – 55:23     3:3 Бэррон (Пирсон) – 55:48     4:3 Келлер (Гюнтер, Сергачёв) – 60:13    

Российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв отметился двумя результативными передачами, в том числе на победную шайбу в овертайме. Его одноклубник нападающий Даниил Бут очков не набрал, как и форвард «Виннипега» Владислав Наместников.

За «Мамонт» отличились Лоусон Круз, Джон-Джейсон Петерка, Александр Керфут и Клейтон Келлер на 13-й секунде овертайма, голы «Виннипега» записали на свой счёт Кайл Коннор (дубль) и Морган Бэррон.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android