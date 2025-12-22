Ассистентский дубль Михаила Сергачёва помог «Юте» одолеть в овертайме «Виннипег»
В ночь с 21 на 22 декабря мск на льду арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Юта Мамонт» и «Виннипег Джетс». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 4:3 OT.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2025, понедельник. 03:00 МСК
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
Окончен
4 : 3
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Круз (Гюнтер, Хэйтон) – 05:20 2:0 Петерка (Келлер, Шмальц) – 09:31 3:0 Керфут (Дурзи, Сергачёв) – 23:01 3:1 Коннор (Шайфли, Виларди) – 31:18 (pp) 3:2 Коннор (Моррисси, Шайфли) – 55:23 3:3 Бэррон (Пирсон) – 55:48 4:3 Келлер (Гюнтер, Сергачёв) – 60:13
Российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв отметился двумя результативными передачами, в том числе на победную шайбу в овертайме. Его одноклубник нападающий Даниил Бут очков не набрал, как и форвард «Виннипега» Владислав Наместников.
За «Мамонт» отличились Лоусон Круз, Джон-Джейсон Петерка, Александр Керфут и Клейтон Келлер на 13-й секунде овертайма, голы «Виннипега» записали на свой счёт Кайл Коннор (дубль) и Морган Бэррон.
Комментарии
