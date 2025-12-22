Ассистентский дубль Михаила Сергачёва помог «Юте» одолеть в овертайме «Виннипег»

В ночь с 21 на 22 декабря мск на льду арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Юта Мамонт» и «Виннипег Джетс». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 4:3 OT.

Российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв отметился двумя результативными передачами, в том числе на победную шайбу в овертайме. Его одноклубник нападающий Даниил Бут очков не набрал, как и форвард «Виннипега» Владислав Наместников.

За «Мамонт» отличились Лоусон Круз, Джон-Джейсон Петерка, Александр Керфут и Клейтон Келлер на 13-й секунде овертайма, голы «Виннипега» записали на свой счёт Кайл Коннор (дубль) и Морган Бэррон.