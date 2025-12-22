Передача Ильи Любушкина помогла «Далласу» обыграть «Торонто»

В ночь с 21 на 22 декабря мск на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Даллас Старз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Хозяева площадки победили со счётом 5:1.

В активе российского защитника «Далласа» Ильи Любушкина результативная передача.