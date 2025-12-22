Передача Ильи Любушкина помогла «Далласу» обыграть «Торонто»
Поделиться
В ночь с 21 на 22 декабря мск на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Даллас Старз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Хозяева площадки победили со счётом 5:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2025, понедельник. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 1
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Робертсон (Бек, Факса) – 18:30 2:0 Стил (Любушкин, Рантанен) – 45:03 2:1 Лотон (Райлли) – 48:39 3:1 Бенн (Хейсканен, Линделль) – 52:10 4:1 Бурк (Линделль, Эттингер) – 57:55 5:1 Грицковян (Харли, Петрович) – 59:44
В активе российского защитника «Далласа» Ильи Любушкина результативная передача.
Комментарии
- 22 декабря 2025
-
05:42
-
05:41
-
05:36
-
04:55
-
04:52
-
04:03
-
03:43
-
03:20
-
02:58
-
01:43
-
01:35
- 21 декабря 2025
-
23:59
-
23:55
-
23:45
-
23:40
-
23:40
-
23:15
-
22:50
-
22:25
-
22:05
-
21:45
-
21:20
-
21:00
-
20:35
-
20:15
-
19:55
-
19:42
-
19:36
-
19:25
-
19:17
-
19:13
-
19:09
-
19:03
-
18:57
-
18:52