Главная Хоккей Новости

Даллас Старз — Торонто Мэйпл Лифс, результат матча 22 декабря 2025, счет 5:1, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Передача Ильи Любушкина помогла «Далласу» обыграть «Торонто»
Комментарии

В ночь с 21 на 22 декабря мск на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Даллас Старз» и «Торонто Мэйпл Лифс». Хозяева площадки победили со счётом 5:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2025, понедельник. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
5 : 1
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Робертсон (Бек, Факса) – 18:30     2:0 Стил (Любушкин, Рантанен) – 45:03     2:1 Лотон (Райлли) – 48:39     3:1 Бенн (Хейсканен, Линделль) – 52:10     4:1 Бурк (Линделль, Эттингер) – 57:55     5:1 Грицковян (Харли, Петрович) – 59:44    

В активе российского защитника «Далласа» Ильи Любушкина результативная передача.

