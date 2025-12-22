«Рейнджерс» проиграли «Нэшвиллу». Панарин, Гавриков и Свечков остались без очков

Сегодня, 22 декабря в Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу одержали хозяева со счётом 2:1.

В составе победителей голами отличились Филип Форсберг и Стивен Стэмкос. Российский форвард Фёдор Свечков результативными действиями в матче не отметился.

У гостей единственную шайбу в концовке забросил Джонни Бродзински. Российские игроки «Рейнджерс» Владислав Гавриков и Артемий Панарин очков не набрали. Вратарь Игорь Шестёркин участия в матче не принимал.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В следующем матче «Нэшвилл» встретится в гостях с «Миннесотой Уайлд», а «Рейнджерс» сыграют на выезде с «Вашингтон Кэпиталз». Обе встречи пройдёт 24 декабря.

