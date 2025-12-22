Скидки
Нэшвилл Предаторз — Нью-Йорк Рейнджерс, результат матча 22 декабря 2025 года, счет 2:1, НХЛ 2025/2026, Панарин

«Рейнджерс» проиграли «Нэшвиллу». Панарин, Гавриков и Свечков остались без очков
Комментарии

Сегодня, 22 декабря в Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу одержали хозяева со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 4
Б
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Панарин (Зибанеджад) – 19:24     1:1 Санхайм (Барки, Мичков) – 26:42 (pp)     1:2 Типпетт (Барки, Йорк) – 27:05     1:3 Зеграс (Драйсдейл, Кейтс) – 30:18 (pp)     2:3 Панарин – 32:23     2:4 Аболс (Санхайм) – 34:36 (sh)     3:4 Трочек (Миллер, Перро) – 49:13     4:4 Зибанеджад (Морроу, Кайлли) – 57:26 (pp)     5:4 Панарин – 65:00    

В составе победителей голами отличились Филип Форсберг и Стивен Стэмкос. Российский форвард Фёдор Свечков результативными действиями в матче не отметился.

У гостей единственную шайбу в концовке забросил Джонни Бродзински. Российские игроки «Рейнджерс» Владислав Гавриков и Артемий Панарин очков не набрали. Вратарь Игорь Шестёркин участия в матче не принимал.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В следующем матче «Нэшвилл» встретится в гостях с «Миннесотой Уайлд», а «Рейнджерс» сыграют на выезде с «Вашингтон Кэпиталз». Обе встречи пройдёт 24 декабря.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
