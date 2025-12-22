Пас Хуснутдинова не помог «Бостону» избежать поражения от «Оттавы»

В ночь с 21 на 22 декабря мск на льду арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США, штат Массачусетс) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Бостон Брюинз» и «Оттава Сенаторз». Гости выиграли встречу со счётом 6:2.

Российский нападающий «Бостона» Марат Хуснутдинов отметился результативной передачей. Защитники Никита Задоров («Брюинз») и Артём Зуб («Сенаторз») результативных действий не совершили.

За «Оттаву» забивали Дрейк Батерсон, Клод Жиру, Фабиан Зеттерлунд (дубль), Тим Штюцле и Дилан Козенс. В составе «Бостона» отличились Давид Пастрняк и Майки Эйссимонт.