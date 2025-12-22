Скидки
Бостон Брюинз — Оттава Сенаторз, результат матча 22 декабря 2025, счет 2:6, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Пас Хуснутдинова не помог «Бостону» избежать поражения от «Оттавы»
В ночь с 21 на 22 декабря мск на льду арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США, штат Массачусетс) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Бостон Брюинз» и «Оттава Сенаторз». Гости выиграли встречу со счётом 6:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2025, понедельник. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 6
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Батерсон (Дженсен, Козенс) – 01:30     0:2 Жиру (Батерсон, Козенс) – 13:44     0:3 Зеттерлунд (Шабо, Перрон) – 16:47 (pp)     1:3 Пастрняк (Заха, Макэвой) – 19:07 (pp)     1:4 Штюцле (Ткачук, Зеттерлунд) – 26:44     1:5 Козенс (Батерсон, Перрон) – 27:03     2:5 Эйссимонт (Макэвой, Хуснутдинов) – 34:36     2:6 Зеттерлунд (Халлидей, Жиру) – 37:26 (pp)    

Российский нападающий «Бостона» Марат Хуснутдинов отметился результативной передачей. Защитники Никита Задоров («Брюинз») и Артём Зуб («Сенаторз») результативных действий не совершили.

За «Оттаву» забивали Дрейк Батерсон, Клод Жиру, Фабиан Зеттерлунд (дубль), Тим Штюцле и Дилан Козенс. В составе «Бостона» отличились Давид Пастрняк и Майки Эйссимонт.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
