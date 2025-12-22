Пас Хуснутдинова не помог «Бостону» избежать поражения от «Оттавы»
Поделиться
В ночь с 21 на 22 декабря мск на льду арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США, штат Массачусетс) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Бостон Брюинз» и «Оттава Сенаторз». Гости выиграли встречу со счётом 6:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2025, понедельник. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 6
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Батерсон (Дженсен, Козенс) – 01:30 0:2 Жиру (Батерсон, Козенс) – 13:44 0:3 Зеттерлунд (Шабо, Перрон) – 16:47 (pp) 1:3 Пастрняк (Заха, Макэвой) – 19:07 (pp) 1:4 Штюцле (Ткачук, Зеттерлунд) – 26:44 1:5 Козенс (Батерсон, Перрон) – 27:03 2:5 Эйссимонт (Макэвой, Хуснутдинов) – 34:36 2:6 Зеттерлунд (Халлидей, Жиру) – 37:26 (pp)
Российский нападающий «Бостона» Марат Хуснутдинов отметился результативной передачей. Защитники Никита Задоров («Брюинз») и Артём Зуб («Сенаторз») результативных действий не совершили.
За «Оттаву» забивали Дрейк Батерсон, Клод Жиру, Фабиан Зеттерлунд (дубль), Тим Штюцле и Дилан Козенс. В составе «Бостона» отличились Давид Пастрняк и Майки Эйссимонт.
Комментарии
- 22 декабря 2025
-
06:32
-
06:22
-
06:15
-
05:57
-
05:55
-
05:42
-
05:41
-
05:36
-
04:55
-
04:52
-
04:03
-
03:43
-
03:20
-
02:58
-
01:43
-
01:35
- 21 декабря 2025
-
23:59
-
23:55
-
23:45
-
23:40
-
23:40
-
23:15
-
22:50
-
22:25
-
22:05
-
21:45
-
21:20
-
21:00
-
20:35
-
20:15
-
19:55
-
19:42
-
19:36
-
19:25
-
19:17