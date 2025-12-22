«Питтсбург» прервал серию поражений из 8 матчей, одолев «Монреаль». У Демидова — 1+1

Утром 22 декабря, в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором местный «Питтсбург Пингвинз» встретился с «Монреаль Канадиенс». Игра завершилась победой хозяев льда в серии послематчевых буллитов со счётом 4:3.

В составе победителей голами отметились Рикард Ракелль, Ноэль Аччари и Сидни Кросби. Победный буллит в активе Ракелля. У гостей шайбы забросили Оливер Капанен, Ноа Добсон и российский форвард Иван Демидов (1+1). Лидер канадской команды словак Юрай Слафковски отметился двумя ассистами.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Таким образом, «Питтсбург» прервал серию поражений из восьми матчей в НХЛ. Примечательно, что данная серия неудач «Пингвинз» началась сразу после того, как из состава выбыл из-за травмы звёздный российский нападающий Евгений Малкин.

В следующем матче «Питтсбург» встретится в гостях с «Торонто Мэйпл Лифс», а «Монреаль» сыграют на выезде с «Бостон Брюинз». Обе встречи пройдёт 24 декабря.

