«Вашингтон» проиграл шесть из восьми последних матчей. Овечкин не забил во всех из них

«Вашингтон Кэпиталз» в гостях проиграл «Детройт Ред Уингз» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Таким образом, столичная команда потерпела поражения в шести из восьми последних матчах лиги.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 декабря 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 2
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Фрэнк (Строум) – 14:17     1:1 Рэймонд (Сандин-Пелликка, Финни) – 28:37 (pp)     2:1 Леонард (Дебринкэт, Копп) – 33:44     2:2 Фрэнк (Карлсон, Строум) – 50:22     3:2 Зайдер (Копп, Финни) – 64:36    

В период с 6 декабря «Вашингтон» обыграл лишь «Коламбус Блю Джекетс» (2:0) и «Торонто Мэйпл Лифс» (4:0). При этом столичная команда дважды уступила «Детройту» (2:5 и 2:3 ОТ), «Миннесоте Уайлд» (0:5), «Виннипег Джетс» (1:5), «Каролине Харрикейнз» (2:3 Б) и «Анахайм Дакс» (3:4 Б).

Отметим, во всех матчах принял участие звёздный российский форвард Александр Овечкин, однако он не смог забить ни одного гола, отметившись двумя результативными передачами за всё это время.

Лучший снайпер в истории НХЛ:

