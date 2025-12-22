«Вашингтон» проиграл шесть из восьми последних матчей. Овечкин не забил во всех из них
Поделиться
«Вашингтон Кэпиталз» в гостях проиграл «Детройт Ред Уингз» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Таким образом, столичная команда потерпела поражения в шести из восьми последних матчах лиги.
НХЛ — регулярный чемпионат
21 декабря 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 2
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Фрэнк (Строум) – 14:17 1:1 Рэймонд (Сандин-Пелликка, Финни) – 28:37 (pp) 2:1 Леонард (Дебринкэт, Копп) – 33:44 2:2 Фрэнк (Карлсон, Строум) – 50:22 3:2 Зайдер (Копп, Финни) – 64:36
В период с 6 декабря «Вашингтон» обыграл лишь «Коламбус Блю Джекетс» (2:0) и «Торонто Мэйпл Лифс» (4:0). При этом столичная команда дважды уступила «Детройту» (2:5 и 2:3 ОТ), «Миннесоте Уайлд» (0:5), «Виннипег Джетс» (1:5), «Каролине Харрикейнз» (2:3 Б) и «Анахайм Дакс» (3:4 Б).
Отметим, во всех матчах принял участие звёздный российский форвард Александр Овечкин, однако он не смог забить ни одного гола, отметившись двумя результативными передачами за всё это время.
Комментарии
- 22 декабря 2025
-
06:32
-
06:22
-
06:15
-
05:57
-
05:55
-
05:42
-
05:41
-
05:36
-
04:55
-
04:52
-
04:03
-
03:43
-
03:20
-
02:58
-
01:43
-
01:35
- 21 декабря 2025
-
23:59
-
23:55
-
23:45
-
23:40
-
23:40
-
23:15
-
22:50
-
22:25
-
22:05
-
21:45
-
21:20
-
21:00
-
20:35
-
20:15
-
19:55
-
19:42
-
19:36
-
19:25
-
19:17