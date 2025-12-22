Иван Демидов набрал два очка и догнал лидера гонки новичков НХЛ
20-летний российский надающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился голом и результативной передачей в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (3:4 Б), который завершился в ночь с 21 на 22 декабря мск в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания). Это позволило Демидову сравняться по набранным очкам с лидером гонки новичков текущего сезона форвардом «Анахайм Дакс» Беккеттом Сеннеке.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2025, понедельник. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 3
Б
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Капанен (Слафковски, Демидов) – 07:31 1:1 Кросби (Карлссон, Ракелль) – 07:58 2:1 Ракелль (Раст, Кросби) – 12:40 (pp) 2:2 Демидов (Слафковски, Капанен) – 23:54 3:2 Аччари (Летанг, Шилов) – 31:51 3:3 Добсон (Бле, Мэтисон) – 44:04 4:3 Ракелль – 65:00
В активе Ивана теперь 28 очков — восемь заброшенных шайб и 20 результативных передач в 36 матчах. У Сеннекке также 28 очков в 36 матчах, но забитых голов больше (11+17).
На третьем месте с 24 (9+15) очками в 36 матчах находится защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер.
Видео: Демидов отработал с Сан-Луи момент, который использовал в игре
