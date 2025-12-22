Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Иван Демидов набрал два очка и догнал лидера гонки новичков НХЛ

Иван Демидов набрал два очка и догнал лидера гонки новичков НХЛ
Комментарии

20-летний российский надающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился голом и результативной передачей в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (3:4 Б), который завершился в ночь с 21 на 22 декабря мск в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания). Это позволило Демидову сравняться по набранным очкам с лидером гонки новичков текущего сезона форвардом «Анахайм Дакс» Беккеттом Сеннеке.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2025, понедельник. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 3
Б
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Капанен (Слафковски, Демидов) – 07:31     1:1 Кросби (Карлссон, Ракелль) – 07:58     2:1 Ракелль (Раст, Кросби) – 12:40 (pp)     2:2 Демидов (Слафковски, Капанен) – 23:54     3:2 Аччари (Летанг, Шилов) – 31:51     3:3 Добсон (Бле, Мэтисон) – 44:04     4:3 Ракелль – 65:00    

В активе Ивана теперь 28 очков — восемь заброшенных шайб и 20 результативных передач в 36 матчах. У Сеннекке также 28 очков в 36 матчах, но забитых голов больше (11+17).

На третьем месте с 24 (9+15) очками в 36 матчах находится защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ

Видео: Демидов отработал с Сан-Луи момент, который использовал в игре

Материалы по теме
Видео
«Питтсбург» прервал серию поражений из 8 матчей, одолев «Монреаль». У Демидова — 1+1
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android