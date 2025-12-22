Иван Демидов набрал два очка и догнал лидера гонки новичков НХЛ

20-летний российский надающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился голом и результативной передачей в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (3:4 Б), который завершился в ночь с 21 на 22 декабря мск в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания). Это позволило Демидову сравняться по набранным очкам с лидером гонки новичков текущего сезона форвардом «Анахайм Дакс» Беккеттом Сеннеке.

В активе Ивана теперь 28 очков — восемь заброшенных шайб и 20 результативных передач в 36 матчах. У Сеннекке также 28 очков в 36 матчах, но забитых голов больше (11+17).

На третьем месте с 24 (9+15) очками в 36 матчах находится защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер.

