Овечкин повторил личный антирекорд сезона по числу матчей без набранных очков подряд

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз» (2:5), но не отметился результативными действиями, тем самым продлив данную серию до четырёх матчей НХЛ.

Таким образом, Овечкин обновил личный антирекорд сезона-2025/2026 по матчам без голов и передач. После дубля в ворота «Виннипег Джетс» (1:5) 14 декабря звёздный капитан столичной команды не смог отметиться заброшенными шайбами и голевыми пасами в четырёх встречах подряд.

Без учёта данной серии самым длинным подобным отрезком этого сезона, является период с 26 октября по 2 ноября, когда Александр также не набирал очков также в четырёх встречах. Кроме того, «Вашингтон» проиграл все эти матчи.

Материалы по теме «Вашингтон» проиграл шесть из восьми последних матчей. Овечкин не забил во всех из них

Сколько платят хоккеистам НХЛ: