Овечкин повторил личный антирекорд сезона по числу матчей без набранных очков подряд

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз» (2:5), но не отметился результативными действиями, тем самым продлив данную серию до четырёх матчей НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 декабря 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 2
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Фрэнк (Строум) – 14:17     1:1 Рэймонд (Сандин-Пелликка, Финни) – 28:37 (pp)     2:1 Леонард (Дебринкэт, Копп) – 33:44     2:2 Фрэнк (Карлсон, Строум) – 50:22     3:2 Зайдер (Копп, Финни) – 64:36    

Таким образом, Овечкин обновил личный антирекорд сезона-2025/2026 по матчам без голов и передач. После дубля в ворота «Виннипег Джетс» (1:5) 14 декабря звёздный капитан столичной команды не смог отметиться заброшенными шайбами и голевыми пасами в четырёх встречах подряд.

Без учёта данной серии самым длинным подобным отрезком этого сезона, является период с 26 октября по 2 ноября, когда Александр также не набирал очков также в четырёх встречах. Кроме того, «Вашингтон» проиграл все эти матчи.

«Вашингтон» проиграл шесть из восьми последних матчей. Овечкин не забил во всех из них

