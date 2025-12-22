Гол Дорофеева не спас «Вегас» в матче с «Эдмонтоном», у Макдэвида три очка

В ночь с 21 на 22 декабря мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне закончился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Вегас Голден Найтс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:3.

Российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев отметился заброшенной шайбой. Его одноклубник Иван Барбашёв и форвард «Ойлерз» Василий Подколзин очков не набрали. На счету капитана «Эдмонтона» канадского форварда Коннора Макдэвида три очка — гол и ассистентский дубль.

Остальные шайбы «Ойлерз» в активе Райана Ньюджент-Хопкинса (дубль) и Зака Хаймана, за гостей забивали таже Томаш Гертл и Митчелл Марнер.

