Гол Дорофеева не спас «Вегас» в матче с «Эдмонтоном», у Макдэвида три очка
В ночь с 21 на 22 декабря мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне закончился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Эдмонтон Ойлерз» и «Вегас Голден Найтс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2025, понедельник. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Макдэвид (Драйзайтль, Регула) – 09:11 2:0 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) – 14:37 (pp) 3:0 Ньюджент-Хопкинс (Хайман) – 22:22 (pp) 4:0 Хайман (Нурс, Ньюджент-Хопкинс) – 27:45 4:1 Гертл – 32:59 (pp) 4:2 Дорофеев (Гертл, Ханифин) – 43:52 (pp) 4:3 Марнер (Гертл, Ханифин) – 45:49
Российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев отметился заброшенной шайбой. Его одноклубник Иван Барбашёв и форвард «Ойлерз» Василий Подколзин очков не набрали. На счету капитана «Эдмонтона» канадского форварда Коннора Макдэвида три очка — гол и ассистентский дубль.
Остальные шайбы «Ойлерз» в активе Райана Ньюджент-Хопкинса (дубль) и Зака Хаймана, за гостей забивали таже Томаш Гертл и Митчелл Марнер.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
