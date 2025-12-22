Макдэвид обошёл Маккиннона и вырвался в лидеры гонки бомбардиров НХЛ. Кучеров — 12-й

Канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вегас Голден Найтс» (4:3) набрал три очка — он забил гол и отдал две результативные передачи. Теперь у канадца 62 очка в сезоне, и он обогнал другого канадского форварда — лидера «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона на один балл.
В текущем сезоне Макдэвид провёл 37 игр и набрал в них 62 очка: забросил 23 шайбы и отдал 39 результативных передач. В активе Маккиннона 35 матчей, в которых он забил 30 голов и отдал 31 ассист (61 очко). Тройку замкнул ещё один канадец, форвард «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини. У него 54 (18+36) очка в 36 матчах.
Лучший российский бомбардир текущего сезона Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг» располагается на 12-й строчке с 43 (13+30) очками в 31 встрече.
Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ:
- 22 декабря 2025
-
07:09
-
06:49
-
06:32
-
06:22
-
06:15
-
05:57
-
05:55
-
05:42
-
05:41
-
05:36
-
04:55
-
04:52
-
04:03
-
03:43
-
03:20
-
02:58
-
01:43
-
01:35
- 21 декабря 2025
-
23:59
-
23:55
-
23:45
-
23:40
-
23:40
-
23:15
-
22:50
-
22:25
-
22:05
-
21:45
-
21:20
-
21:00
-
20:35
-
20:15
-
19:55
-
19:42
-
19:36