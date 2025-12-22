Скидки
Главная Хоккей Новости

Макдэвид обошёл Маккиннона и вырвался в лидеры гонки бомбардиров НХЛ. Кучеров — 12-й

Канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вегас Голден Найтс» (4:3) набрал три очка — он забил гол и отдал две результативные передачи. Теперь у канадца 62 очка в сезоне, и он обогнал другого канадского форварда — лидера «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона на один балл.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2025, понедельник. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Макдэвид (Драйзайтль, Регула) – 09:11     2:0 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) – 14:37 (pp)     3:0 Ньюджент-Хопкинс (Хайман) – 22:22 (pp)     4:0 Хайман (Нурс, Ньюджент-Хопкинс) – 27:45     4:1 Гертл – 32:59 (pp)     4:2 Дорофеев (Гертл, Ханифин) – 43:52 (pp)     4:3 Марнер (Гертл, Ханифин) – 45:49    

В текущем сезоне Макдэвид провёл 37 игр и набрал в них 62 очка: забросил 23 шайбы и отдал 39 результативных передач. В активе Маккиннона 35 матчей, в которых он забил 30 голов и отдал 31 ассист (61 очко). Тройку замкнул ещё один канадец, форвард «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини. У него 54 (18+36) очка в 36 матчах.

Лучший российский бомбардир текущего сезона Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг» располагается на 12-й строчке с 43 (13+30) очками в 31 встрече.

