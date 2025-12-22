Капризов вплотную приблизился к Кучерову в гонке российских бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился результативной передачей в матче с «Колорадо Эвеланш» (1:5) в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги и улучшил свой показатель в гонке бомбардиров сезона среди своих соотечественников.
На счету Капризова теперь 42 очка (22+20) в 37 матчах — это единоличное второе место в списке. Возглавляет гонку российских бомбардиров форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров — у него 43 (13+30) очка. Третью строчку занимает форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин — у него 36 очков (13+23).
Далее следует Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз», у которого 31 очко (14+17). На пятой строчке с 29 (8+21) очками расположился Евгений Малкин из «Питтсбург Пингвинз». Вплотную к нему приблизился новичок «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов. В его активе 28 (8+20) очков.
- 22 декабря 2025
