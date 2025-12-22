Иван Демидов «отзеркалил» Александра Овечкина, поразив ворота «Питтсбурга»

20-летний российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился заброшенной шайбой в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (3:4 Б), который завершился в ночь с 21 на 22 декабря мск в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания). Этот гол стал для Ивана восьмым в 36 играх текущего регулярного сезона.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
На 24-й минуте игры при счёте 2:1 в пользу «Пингвинз» Демидов завершил атаку «Монреаля», замкнув поперечную передачу Юрая Слафковски точным броском в касание из правого круга вбрасывания в стиле Александра Овечкина. Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» за свою карьеру забил множество похожих голов из левого круга вбрасывания.
