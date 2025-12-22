Скидки
Иван Демидов «отзеркалил» Александра Овечкина, поразив ворота «Питтсбурга»
Комментарии

20-летний российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов отметился заброшенной шайбой в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (3:4 Б), который завершился в ночь с 21 на 22 декабря мск в Питтсбурге (США, штат Пенсильвания). Этот гол стал для Ивана восьмым в 36 играх текущего регулярного сезона.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2025, понедельник. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 3
Б
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Капанен (Слафковски, Демидов) – 07:31     1:1 Кросби (Карлссон, Ракелль) – 07:58     2:1 Ракелль (Раст, Кросби) – 12:40 (pp)     2:2 Демидов (Слафковски, Капанен) – 23:54     3:2 Аччари (Летанг, Шилов) – 31:51     3:3 Добсон (Бле, Мэтисон) – 44:04     4:3 Ракелль – 65:00    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 24-й минуте игры при счёте 2:1 в пользу «Пингвинз» Демидов завершил атаку «Монреаля», замкнув поперечную передачу Юрая Слафковски точным броском в касание из правого круга вбрасывания в стиле Александра Овечкина. Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» за свою карьеру забил множество похожих голов из левого круга вбрасывания.

