Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кросби — лучший бомбардир в истории «Питтсбурга», антирекорд Овечкина. Главное к утру

Кросби — лучший бомбардир в истории «Питтсбурга», антирекорд Овечкина. Главное к утру
Комментарии

Нападающий «Питтсбург Пингвингз» Сидни Кросби забил гол и отдал результативную передачу в матче НХЛ с «Монреаль Канадиенс» и стал лучшим бомбардиром в истории клуба, превзойдя достижение Марио Лемье, звёздный форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог забить в восьмом подряд матче НХЛ, российский защитник Егор Дёмин помог «Бруклин Нетс» одолеть «Торонто Рэпторз» в НБА, набрав 16 очков. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Кросби обошёл Лемье в списке лучших бомбардиров «Питтсбурга» всех времён.
  2. Александр Овечкин обновил личный антирекорд сезона, не забив в восьмом матче подряд.
  3. 16 очков Егора Дёмина помогли «Бруклину» обыграть «Торонто» в НБА.
  4. Сборная Марокко обыграла Коморские острова в матче открытия Кубка африканских наций.
  5. «Питтсбург» прервал серию поражений из 8 матчей, одолев «Монреаль». У Демидова — 1+1.
  6. Определились соперники «ПСЖ» и «Монако» в 1/16 финала Кубка Франции.
  7. «Вашингтон» проиграл «Детройту» в овертайме, Овечкин вновь не набрал очков.
  8. Дубль Роджерса помог «Астон Вилле» одолеть «Манчестер Юнайтед» в 17-м туре АПЛ.
  9. Лёнер Тьен стал чемпионом молодёжного Итогового турнира АТР, в финале обыграв Блокса.
  10. «Бавария» разгромила «Хайденхайм» в матче 15-го тура Бундеслиги.
  11. «Миннесота» прервала серию из семи побед, уступив «Колорадо» в НХЛ. У Капризова — ассист.
  12. «Коринтианс» завоевал Кубок Бразилии, одолев «Васко да Гама». Депай и Юри Алберто забили.
  13. «Динамо-Ак Барс» одолело «Заречье-Одинцово» в финале Суперкубка России по волейболу.
  14. Россиянин Онугха догнал Осимхена и Зане в гонке бомбардиров Суперлиги. Лидирует Шомуродов.
Материалы по теме
Топ-события понедельника: финал Суперкубка Италии, «Нэшвилл» — «Рейнджерс» в НХЛ и НБА
Топ-события понедельника: финал Суперкубка Италии, «Нэшвилл» — «Рейнджерс» в НХЛ и НБА
Материалы по теме
Результаты чемпионата России — 2026 по фигурному катанию в Санкт-Петербурге
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android