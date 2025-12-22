Кросби — лучший бомбардир в истории «Питтсбурга», антирекорд Овечкина. Главное к утру
Нападающий «Питтсбург Пингвингз» Сидни Кросби забил гол и отдал результативную передачу в матче НХЛ с «Монреаль Канадиенс» и стал лучшим бомбардиром в истории клуба, превзойдя достижение Марио Лемье, звёздный форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог забить в восьмом подряд матче НХЛ, российский защитник Егор Дёмин помог «Бруклин Нетс» одолеть «Торонто Рэпторз» в НБА, набрав 16 очков. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Кросби обошёл Лемье в списке лучших бомбардиров «Питтсбурга» всех времён.
- Александр Овечкин обновил личный антирекорд сезона, не забив в восьмом матче подряд.
- 16 очков Егора Дёмина помогли «Бруклину» обыграть «Торонто» в НБА.
- Сборная Марокко обыграла Коморские острова в матче открытия Кубка африканских наций.
- «Питтсбург» прервал серию поражений из 8 матчей, одолев «Монреаль». У Демидова — 1+1.
- Определились соперники «ПСЖ» и «Монако» в 1/16 финала Кубка Франции.
- «Вашингтон» проиграл «Детройту» в овертайме, Овечкин вновь не набрал очков.
- Дубль Роджерса помог «Астон Вилле» одолеть «Манчестер Юнайтед» в 17-м туре АПЛ.
- Лёнер Тьен стал чемпионом молодёжного Итогового турнира АТР, в финале обыграв Блокса.
- «Бавария» разгромила «Хайденхайм» в матче 15-го тура Бундеслиги.
- «Миннесота» прервала серию из семи побед, уступив «Колорадо» в НХЛ. У Капризова — ассист.
- «Коринтианс» завоевал Кубок Бразилии, одолев «Васко да Гама». Депай и Юри Алберто забили.
- «Динамо-Ак Барс» одолело «Заречье-Одинцово» в финале Суперкубка России по волейболу.
- Россиянин Онугха догнал Осимхена и Зане в гонке бомбардиров Суперлиги. Лидирует Шомуродов.
