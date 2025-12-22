Кросби — лучший бомбардир в истории «Питтсбурга», антирекорд Овечкина. Главное к утру

Нападающий «Питтсбург Пингвингз» Сидни Кросби забил гол и отдал результативную передачу в матче НХЛ с «Монреаль Канадиенс» и стал лучшим бомбардиром в истории клуба, превзойдя достижение Марио Лемье, звёздный форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог забить в восьмом подряд матче НХЛ, российский защитник Егор Дёмин помог «Бруклин Нетс» одолеть «Торонто Рэпторз» в НБА, набрав 16 очков. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

