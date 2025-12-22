Задоров пытался подраться с Козенсом и ругался со «скамейкой» «Оттавы» при 2:6
Российский защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров едва не устроил драку и долго ругался с игроками «Оттавы Сенаторз» во время третьего периода матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Бостон» проиграл матч со счётом 2:6.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2025, понедельник. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
2 : 6
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Батерсон (Дженсен, Козенс) – 01:30 0:2 Жиру (Батерсон, Козенс) – 13:44 0:3 Зеттерлунд (Шабо, Перрон) – 16:47 (pp) 1:3 Пастрняк (Заха, Макэвой) – 19:07 (pp) 1:4 Штюцле (Ткачук, Зеттерлунд) – 26:44 1:5 Козенс (Батерсон, Перрон) – 27:03 2:5 Макэвой (Хуснутдинов) – 34:36 2:6 Зеттерлунд (Халлидей, Жиру) – 37:26 (pp)
Чуть больше чем за минуту до конца встречи россиянин столкнулся с канадским нападающим соперника Диланом Козенсом. Хоккеистов быстро разняли, однако Никита продолжил ругаться со «скамейкой» «Оттавы». На момент эпизода счёт был 6:2 в пользу гостей.
Всего в текущем сезоне Задоров принял участие в 37 встречах за «Брюинз» в НХЛ, отметившись одной заброшенной шайбой и 13 результативными передачами.
