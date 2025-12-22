Задоров пытался подраться с Козенсом и ругался со «скамейкой» «Оттавы» при 2:6

Российский защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров едва не устроил драку и долго ругался с игроками «Оттавы Сенаторз» во время третьего периода матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Бостон» проиграл матч со счётом 2:6.

Чуть больше чем за минуту до конца встречи россиянин столкнулся с канадским нападающим соперника Диланом Козенсом. Хоккеистов быстро разняли, однако Никита продолжил ругаться со «скамейкой» «Оттавы». На момент эпизода счёт был 6:2 в пользу гостей.

Всего в текущем сезоне Задоров принял участие в 37 встречах за «Брюинз» в НХЛ, отметившись одной заброшенной шайбой и 13 результативными передачами.

