Результаты матчей НХЛ на 22 декабря 2025 года

Комментарии

В ночь на 22 декабря прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно девять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 22 декабря 2025 года:

«Детройт Ред Уингз» – «Вашингтон Кэпиталз» — 3:2 ОТ;
«Миннесота Уайлд» – «Колорадо Эвеланш» — 1:5;
«Даллас Старз» – «Торонто Мэйпл Лифс» — 5:1;
«Питтсбург Пингвинз» – «Монреаль Канадиенс» — 4:3 Б;
«Нэшвилл Предаторз» – «Нью-Йорк Рейнджерс» — 2:1;
«Бостон Брюинз» – «Оттава Сенаторз» — 2:6;
«Юта Мамонт» – «Виннипег Джетс» — 4:3 ОТ;
«Нью-Джерси Дэвилз» – «Баффало Сэйбрз» — 1:3;
«Эдмонтон Ойлерз» – «Вегас Голден Найтс» — 4:3.

