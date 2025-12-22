Ткачёв: списываемся с Ридом Буше, с персоналом «Авангарда» говорим за жизнь

Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачёв заявил, что общается с некоторыми бывшими партнёрами по «Авангарду».

– Общаетесь с бывшими партнёрами по «Авангарду»? Или, например, с Ридом Буше, который перешёл в «Автомобилист».

– С Ридом, конечно, общаемся, списываемся. С теми, кто сейчас в Омске, также, бывает, списываемся, разговариваем. И из персонала команды много близких ребят. Давным-давно друг друга знаем, бывает, что созваниваемся и разговариваем не то что даже о команде, а просто как у кого жизнь протекает. Такие уже, не рабочие, не хоккейные, а человеческие взаимоотношения. Общение не о спорте чаще всего идёт, — сказал Ткачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.