Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ткачёв: списываемся с Ридом Буше, с персоналом «Авангарда» говорим за жизнь

Ткачёв: списываемся с Ридом Буше, с персоналом «Авангарда» говорим за жизнь
Комментарии

Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачёв заявил, что общается с некоторыми бывшими партнёрами по «Авангарду».

– Общаетесь с бывшими партнёрами по «Авангарду»? Или, например, с Ридом Буше, который перешёл в «Автомобилист».
– С Ридом, конечно, общаемся, списываемся. С теми, кто сейчас в Омске, также, бывает, списываемся, разговариваем. И из персонала команды много близких ребят. Давным-давно друг друга знаем, бывает, что созваниваемся и разговариваем не то что даже о команде, а просто как у кого жизнь протекает. Такие уже, не рабочие, не хоккейные, а человеческие взаимоотношения. Общение не о спорте чаще всего идёт, — сказал Ткачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Владимиром Ткачёвым читайте на «Чемпионате»:
«Я вырос в Омске и никогда не выскажусь о городе плохо». Большое интервью с Ткачёвым
Эксклюзив
«Я вырос в Омске и никогда не выскажусь о городе плохо». Большое интервью с Ткачёвым
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android