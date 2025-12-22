Ткачёв: на Новый год останусь в Магнитогорске с семьёй — это новый дом

Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачёв заявил, что новогодние праздники проведёт в семейном кругу в Магнитогорске, и назвал уральский город своим новым домом.

– Какие планы на Новый год? Планируете съездить домой в Омск?

– Нет, думаю, что останусь в Магнитогорске. Родители всей семьёй с Омска ко мне приедут, так что отдохнём по-семейному.

– Во время паузы на игры сборной также оставались в Магнитогорске?

– Да, я в принципе обосновался тут. Мы здесь всей семьёй, всем всё нравится. Новый дом, — сказал Ткачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Ткачёв первый сезон выступает за «Металлург», ранее форвард несколько сезонов провёл в составе «Авангарда».