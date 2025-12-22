Расписание матчей ВХЛ на 22 декабря 2025 года

Сегодня, 22 декабря, пройдут восемь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 22 декабря 2025 года (время московское):

17:00. «Торос» – «Омские Крылья»;

17:00. «Молот» – «Зауралье»;

17:30. «Ижсталь» – «Югра»;

17:30. «Кристалл» – «Буран»;

19:00. «Рязань-ВДВ» – ХК «Тамбов»;

19:00. «Дизель» – «Ростов»;

19:00. «Олимпия» – «Рубин»;

19:00. «Динамо» СПб – «СКА-ВМФ».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Югра», набравшая 58 очков в 36 матчах. Второе место занимает новокузнецкий «Металлург» с 57 очками после 35 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (54 очка в 37 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.