Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Расписание матчей ВХЛ на 22 декабря 2025 года

Расписание матчей ВХЛ на 22 декабря 2025 года
Комментарии

Сегодня, 22 декабря, пройдут восемь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 22 декабря 2025 года (время московское):

17:00. «Торос» – «Омские Крылья»;
17:00. «Молот» – «Зауралье»;
17:30. «Ижсталь» – «Югра»;
17:30. «Кристалл» – «Буран»;
19:00. «Рязань-ВДВ» – ХК «Тамбов»;
19:00. «Дизель» – «Ростов»;
19:00. «Олимпия» – «Рубин»;
19:00. «Динамо» СПб – «СКА-ВМФ».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Югра», набравшая 58 очков в 36 матчах. Второе место занимает новокузнецкий «Металлург» с 57 очками после 35 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (54 очка в 37 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

Календарь ВХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица ВХЛ сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android