Хоккей

Расписание матчей МХЛ на 22 декабря 2025 года

Расписание матчей МХЛ на 22 декабря 2025 года
Сегодня, 22 декабря, пройдут шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 22 декабря 2025 года (время московское):

13:00. «Сибирские Снайперы» – «Снежные Барсы»;
09:00. «Кузнецкие Медведи» – «Чайка»;
13:00. «Омские Ястребы» – «Ирбис»;
13:00. «Мамонты Югры» – «Реактор»;
13:00. МХК «Локо» – «Динамо-Шинник»;
14:00. «Академия Михайлова» – МХК «Спартак МАХ».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 55 очками после 31 игры. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 49 очков после 32 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.

Календарь МХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица МХЛ сезона-2025/2026
