Нападающий «Металлурга» Ткачёв высказался о «проклятии» Кубка Континента

Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачёв высказался о «проклятии» Кубка Континента, когда победитель регулярного чемпионата КХЛ не выигрывает Кубок Гагарина.

– Сезон для «Металлурга» пока выглядит большой сказкой – вы лучший бомбардир лиги, команда на первом месте в чемпионате с отрывом. Как это ощущается внутри коллектива?

– Мы на это внимания не обращаем. Выходим на лёд, каждый в команде получает удовольствие от происходящего, от нашего хоккея. Стараемся показать все свои сильные стороны. То, что мы сейчас идём на первом месте, – это хорошо, но всё самое главное будет в плей-офф.

– Есть мнение, что если в принципе отдать много сил в регулярке, то в плей-офф можно уже не найти в себе нужные ресурсы для успеха. Кто-то даже говорит о проклятии Кубка Континента. Это всё от лукавого?

– Давайте так, даже если говорить про регулярку, до Кубка Континента нам ещё тоже очень далеко. Впереди половина чемпионата, рано загадывать. Дай бог, чтобы мы прошли всё на том же высоком уровне. Что касается распределения сил и тем более каких-то суеверий, тут уже как я говорил – всё идёт от головы. Мне кажется, если ты в хорошей форме подойдёшь к плей-офф, то в матчах на вылет тоже всё будет нормально. Ты же не разучишься внезапно играть в хоккей. Это больше про психологию, — сказал Ткачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.