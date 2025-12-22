Скидки
Рейтинг тренеров КХЛ: Квартальнов упустил лидерство, Жерар Галлан упал на самое дно

Рейтинг тренеров КХЛ: Квартальнов упустил лидерство, Жерар Галлан упал на самое дно
Комментарии

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2025/2026 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

МестоТренерКлуб
1 (6)Андрей Разин«Металлург»
2 (1)Дмитрий Квартальнов«Динамо» Мн
3 (4)Ги Буше«Авангард»
4 (2)Вячеслав Козлов«Динамо» М
5 (3)Андрей Козырев«Северсталь»
6 (11)Алексей Исаков«Торпедо»
7 (9)Анвар Гатиятулин«Ак Барс»
8 (7)Игорь ЛарионовСКА
9 (10)Боб Хартли«Локомотив»
10 (5)Игорь Гришин«Нефтехимик»
11 (14)Алексей Жамнов«Спартак»
12 (13)Николай Заварухин«Автомобилист»
13 (8)Виктор Козлов«Салават Юлаев»
14 (12)Игорь НикитинЦСКА
15 (18)Ярослав Люзенков«Сибирь»
16 (16)Дмитрий МихайловХК «Сочи»
17 (19)Михаил Кравец«Барыс»
18 (17)Александр Андриевский«Амур»
19 (-)Ильнур Гизатуллин«Адмирал»
20 (-)Евгений Корешков«Трактор»
21 (20)Павел Десятков«Лада»
22 (15)Жерар Галлан«Шанхайские драконы»
Новости. Хоккей
