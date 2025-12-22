Рейтинг тренеров КХЛ: Квартальнов упустил лидерство, Жерар Галлан упал на самое дно

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2025/2026 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

Место Тренер Клуб 1 (6) Андрей Разин «Металлург» 2 (1) Дмитрий Квартальнов «Динамо» Мн 3 (4) Ги Буше «Авангард» 4 (2) Вячеслав Козлов «Динамо» М 5 (3) Андрей Козырев «Северсталь» 6 (11) Алексей Исаков «Торпедо» 7 (9) Анвар Гатиятулин «Ак Барс» 8 (7) Игорь Ларионов СКА 9 (10) Боб Хартли «Локомотив» 10 (5) Игорь Гришин «Нефтехимик» 11 (14) Алексей Жамнов «Спартак» 12 (13) Николай Заварухин «Автомобилист» 13 (8) Виктор Козлов «Салават Юлаев» 14 (12) Игорь Никитин ЦСКА 15 (18) Ярослав Люзенков «Сибирь» 16 (16) Дмитрий Михайлов ХК «Сочи» 17 (19) Михаил Кравец «Барыс» 18 (17) Александр Андриевский «Амур» 19 (-) Ильнур Гизатуллин «Адмирал» 20 (-) Евгений Корешков «Трактор» 21 (20) Павел Десятков «Лада» 22 (15) Жерар Галлан «Шанхайские драконы»