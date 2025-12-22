Скидки
Нападающий «Металлурга» Ткачёв оценил шансы превзойти рекорд Никиты Гусева

Нападающий «Металлурга» Ткачёв оценил шансы превзойти рекорд Никиты Гусева
Комментарии

Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачёв оценил шансы превзойти рекорд Никиты Гусева по числу очков за один регулярный чемпионат КХЛ.

– Говоря о вашей личной результативности, после половины чемпионата на вашем счету 47 очков. Если рассчитывать, что дальше вы сохраните этот темп, то к концу регулярки будет примерно 90. Рекорд Никиты Гусева – 89 очков. Есть желание замахнуться на новое достижение?
– Нет, я об этом вообще не думаю. Как бог даст, так и будет. Наберу больше, чем Никита, – значит, отлично, будет приятно. Если нет, то ничего страшного, я не расстроюсь. Самое главное подойти в оптимальной форме к плей-офф и там показать свой лучший хоккей.

– 400 очков в КХЛ – это важный такой рубеж? С какими эмоциями восприняли эту новость?
– Разумеется, с положительными, и клуб меня поздравил. Вручили памятную статуэтку. Думаю, что могло быть и больше, с учётом того, что я практически полностью пропустил прошлый сезон. Но как есть, так есть. Надеюсь, что быстрее подойду к отметке в 500 очков, — сказал Ткачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Владимиром Ткачёвым читайте на «Чемпионате»:
«Я вырос в Омске и никогда не выскажусь о городе плохо». Большое интервью с Ткачёвым
Эксклюзив
«Я вырос в Омске и никогда не выскажусь о городе плохо». Большое интервью с Ткачёвым
