Дорофеев забросил 15-ю шайбу в сезоне НХЛ, опередив Овечкина в гонке российских снайперов

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев отметился заброшенной шайбой в выездной встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (3:4). Этот гол стал для форварда 15-м в 34 играх текущего сезона и позволил ему выйти на чистое второе место среди снайперов из России, опередив нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (14 шайб в 36 матчах).

НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2025, понедельник. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Макдэвид (Драйзайтль, Регула) – 09:11     2:0 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Макдэвид) – 14:37 (pp)     3:0 Ньюджент-Хопкинс (Хайман, Макдэвид) – 22:22 (pp)     4:0 Хайман (Нурс, Ньюджент-Хопкинс) – 27:45     4:1 Гертл (Марнер, Ханифин) – 32:59 (pp)     4:2 Дорофеев (Гертл, Ханифин) – 43:52 (pp)     4:3 Марнер (Гертл, Ханифин) – 45:49    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 44-й минуте игры при счёте 4:1 в пользу «Эдмонтона» в ходе розыгрыша «Вегасом» большинства Дорофеев подкараулил на правой штанге отскок от вратаря после дальнего броска нападающего Томаша Гертла, подработал шайбу и отправил её в пустой угол ворот.

Лидером гонки российских снайперов текущего сезона НХЛ является нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов — 22 гола в 36 матчах.

