Дорофеев забросил 15-ю шайбу в сезоне НХЛ, опередив Овечкина в гонке российских снайперов

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев отметился заброшенной шайбой в выездной встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (3:4). Этот гол стал для форварда 15-м в 34 играх текущего сезона и позволил ему выйти на чистое второе место среди снайперов из России, опередив нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (14 шайб в 36 матчах).

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 44-й минуте игры при счёте 4:1 в пользу «Эдмонтона» в ходе розыгрыша «Вегасом» большинства Дорофеев подкараулил на правой штанге отскок от вратаря после дальнего броска нападающего Томаша Гертла, подработал шайбу и отправил её в пустой угол ворот.

Лидером гонки российских снайперов текущего сезона НХЛ является нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов — 22 гола в 36 матчах.