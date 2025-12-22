Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Марио Лемье поздравил Сидни Кросби со званием лучшего бомбардира в истории «Питтсбурга»

Марио Лемье поздравил Сидни Кросби со званием лучшего бомбардира в истории «Питтсбурга»
Комментарии

Легендарный канадский нападающий Марио Лемье поздравил капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби с клубным рекордом по очкам. Кросби набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (4:3 Б) и стал лучшим бомбардиром в истории клуба, опередив Марио Лемье.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2025, понедельник. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 3
Б
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Капанен (Слафковски, Демидов) – 07:31     1:1 Кросби (Карлссон, Ракелль) – 07:58     2:1 Ракелль (Раст, Кросби) – 12:40 (pp)     2:2 Демидов (Слафковски, Капанен) – 23:54     3:2 Аччари (Летанг, Шилов) – 31:51     3:3 Добсон (Бле, Мэтисон) – 44:04     4:3 Ракелль – 65:00    

«Привет, Сид! Поздравляю с тем, что ты обогнал меня. Я ещё в 2005 году знал, что ты станешь особенным игроком и добьёшься больших успехов в карьере. И вот теперь, 20 лет спустя, ты один из лучших игроков всех времён. Ты всегда прекрасно представлял «Питтсбург», НХЛ и весь хоккейный мир. Желаю тебе провести отличный сезон и ещё раз поздравляю. Ты отлично справился, друг мой», – цитирует Лемье пресс-служба клуба.

У Кросби 1724 (645+1079) очка в 1387 играх в регулярках за карьеру, 1723 (690+1033) очка в 915 играх у Лемье. В сезоне-2005/2006 хоккеисты вместе сыграли за «Пингвинз». Для 40-летнего на тот момент Марио этот сезон стал последним в лиге, для 18-летнего Сидни он был первым.

Материалы по теме
Легенда! Кросби обошёл Лемье по очкам и забрал корону в «Питтсбурге»
Видео
Легенда! Кросби обошёл Лемье по очкам и забрал корону в «Питтсбурге»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android