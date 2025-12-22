Марио Лемье поздравил Сидни Кросби со званием лучшего бомбардира в истории «Питтсбурга»

Легендарный канадский нападающий Марио Лемье поздравил капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби с клубным рекордом по очкам. Кросби набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (4:3 Б) и стал лучшим бомбардиром в истории клуба, опередив Марио Лемье.

«Привет, Сид! Поздравляю с тем, что ты обогнал меня. Я ещё в 2005 году знал, что ты станешь особенным игроком и добьёшься больших успехов в карьере. И вот теперь, 20 лет спустя, ты один из лучших игроков всех времён. Ты всегда прекрасно представлял «Питтсбург», НХЛ и весь хоккейный мир. Желаю тебе провести отличный сезон и ещё раз поздравляю. Ты отлично справился, друг мой», – цитирует Лемье пресс-служба клуба.

У Кросби 1724 (645+1079) очка в 1387 играх в регулярках за карьеру, 1723 (690+1033) очка в 915 играх у Лемье. В сезоне-2005/2006 хоккеисты вместе сыграли за «Пингвинз». Для 40-летнего на тот момент Марио этот сезон стал последним в лиге, для 18-летнего Сидни он был первым.