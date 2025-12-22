Ткачёв — о Шипачёве: хочется, чтобы он поскорее разменял свои 1000 очков

Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачёв высказался о близости форварда Вадима Шипачёва к 1000 набранным очкам в карьере. На данный момент на счету форварда минского «Динамо» 994 очка.

– Вам 30 лет – позади примерно половина взрослой карьеры. Впереди ещё достаточно лет в хоккее, задумываетесь об общем рекорде КХЛ? Вадим Шипачёв всё ближе к отметке в 1000 очков в лиге…

– Конечно, слежу за Вадимом. Хочется, чтобы он поскорее уже разменял свою тысячу. Это суперзвезда нашей лиги, мне нравится стиль его игры, как он играет. Дай бог без травм, пусть у него всё получится.

– У вас есть такая личная цель, мечта в карьере? Преодолеть планку в 1000 очков?

– У меня мечта – выиграть наконец-то свой первый Кубок в карьере. Не то что даже мечта, а скорее цель. Очень хочу поднять Кубок Гагарина. О своих очках меньше думаю, всё будет в порядке – всё равно их наберу и доберу. Самое главное, чтобы команда стала чемпионом, — сказал Ткачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.