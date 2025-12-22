Ткачёв: об НХЛ давно уже не думал, буду рад остаться в Магнитогорске

Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачёв заявил, что больше не планирует выступать в НХЛ, а хочет сосредоточиться на игре за магнитогорский клуб.

– Внутри вас мысли о новом шансе заиграть в Северной Америке возникают? Или же НХЛ в вашем случае закрытая страница?

– Об этом, если честно, давно даже не думал. Текущий контракт с «Металлургом» будет действовать ещё и на следующий сезон. Надеюсь на самом деле, что и не на один сезон. Поэтому о каких-то переменах стараюсь не думать.

– То есть нашли свою команду? Ещё перед стартом сезона говорили, что вам близок и стиль игры, и условия, можно обосноваться тут надолго…

– Не будем загадывать, практика показывает, что случается разное. Но мне здесь всё нравится, нет никаких отрицательных аспектов, буду рад остаться в Магнитогорске, — сказал Ткачёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.