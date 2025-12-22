«Борьба за каждый сантиметр льда». Андрей Назаров оценил ход регулярного чемпионата КХЛ

Известный тренер Андрей Назаров оценил результаты последних матчей КХЛ и отметил высокий уровень соперничества команд на льду.

«Накануне в КХЛ состоялся большой игровой день с интересными результатами. На горизонте большие новогодние праздники, поэтому перед небольшой паузой в регулярном чемпионате КХЛ идёт борьба за каждый сантиметр льда. Любой набранный балл нынче на вес золота, особенно учитывая плотность турнирной таблицы. Соперничество за зону плей-офф обещает стать ещё более серьёзным, ни для кого ничего не потеряно.

При этом встречи в регулярке на любой вкус: есть с минимальным счётом и игры от обороны, а есть и сверхатакующие противостояния. Хоккеисты должны понимать, что в столь непростое время они должны стараться максимально радовать своих болельщиков яркой игрой, положительными эмоциями и результатом. Тогда аншлаги на трибунах продолжат собираться и в новом году, а лига — развиваться ещё сильнее, как и положено лучшему хоккейному турниру во всей Европе», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.