Майк Салливан назвал причиной поражения «Рейнджерс» от «Нэшвилла» тяжёлое расписание

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Салливан прокомментировал поражение в матче с «Нэшвилл Предаторз» (1:2) и отметил недостаток реализации, который явился следствием тяжёлого расписания команды.

«Это разочаровывает, потому что в последних нескольких играх мы одержали несколько действительно сильных побед, в которых ребята очень много работали. Мы знали, что это будет сложная игра, но это не оправдывает недостаток реализации. Я думаю, что в календаре каждого клуба НХЛ будут моменты, когда расписание будет играть против вашей команды. Для нас это был один из таких моментов», — цитирует Салливана пресс-служба клуба.