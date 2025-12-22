Скидки
Майк Салливан назвал причиной поражения «Рейнджерс» от «Нэшвилла» тяжёлое расписание

Комментарии

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Майк Салливан прокомментировал поражение в матче с «Нэшвилл Предаторз» (1:2) и отметил недостаток реализации, который явился следствием тяжёлого расписания команды.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 декабря 2025, понедельник. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Форсберг (О'Райлли, Вильсбю) – 30:44     2:0 Стэмкос (Смит, О'Райлли) – 59:12     2:1 Бродзински (Рэддиш) – 59:23    

«Это разочаровывает, потому что в последних нескольких играх мы одержали несколько действительно сильных побед, в которых ребята очень много работали. Мы знали, что это будет сложная игра, но это не оправдывает недостаток реализации. Я думаю, что в календаре каждого клуба НХЛ будут моменты, когда расписание будет играть против вашей команды. Для нас это был один из таких моментов», — цитирует Салливана пресс-служба клуба.

«Рейнджерс» проиграли «Нэшвиллу». Панарин, Гавриков и Свечков остались без очков
