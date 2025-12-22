Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сидни Кросби поделился эмоциями от установления исторического рекорда «Питтсбурга»

Сидни Кросби поделился эмоциями от установления исторического рекорда «Питтсбурга»
Комментарии

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился эмоциями от звания лучшего бомбардира в истории клуба. Канадский форвард набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (4:3 Б) и побил предыдущий клубный рекорд, принадлежавший Марио Лемье.

«Конечно, это особенный момент. Знаете, я здесь уже очень долго. За это время множество ребят внесли свой вклад в успехи команды. Я очень уважаю Марио и всё, что он сделал для «Пингвинз» и хоккея в целом. Не думаю, что его значение для клуба и нашего спорта можно оценить с помощью статистики или цифр. На мой взгляд, он по-прежнему номер один», – цитирует Кросби пресс-служба клуба.

У Кросби 1724 (645+1079) очка в 1387 играх в регулярках за карьеру, 1723 (690+1033) очка в 915 играх у Лемье. В сезоне-2005/2006 хоккеисты вместе сыграли за «Пингвинз». Для 40-летнего на тот момент Марио этот сезон стал последним в лиге, для 18-летнего Сидни он был первым.

Материалы по теме
Легенда! Кросби обошёл Лемье по очкам и забрал корону в «Питтсбурге»
Видео
Легенда! Кросби обошёл Лемье по очкам и забрал корону в «Питтсбурге»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android