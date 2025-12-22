Сидни Кросби поделился эмоциями от установления исторического рекорда «Питтсбурга»

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился эмоциями от звания лучшего бомбардира в истории клуба. Канадский форвард набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (4:3 Б) и побил предыдущий клубный рекорд, принадлежавший Марио Лемье.

«Конечно, это особенный момент. Знаете, я здесь уже очень долго. За это время множество ребят внесли свой вклад в успехи команды. Я очень уважаю Марио и всё, что он сделал для «Пингвинз» и хоккея в целом. Не думаю, что его значение для клуба и нашего спорта можно оценить с помощью статистики или цифр. На мой взгляд, он по-прежнему номер один», – цитирует Кросби пресс-служба клуба.

У Кросби 1724 (645+1079) очка в 1387 играх в регулярках за карьеру, 1723 (690+1033) очка в 915 играх у Лемье. В сезоне-2005/2006 хоккеисты вместе сыграли за «Пингвинз». Для 40-летнего на тот момент Марио этот сезон стал последним в лиге, для 18-летнего Сидни он был первым.